АШХАБАД, 20 янв — ПРАЙМ. Россия и Туркмения в рамках поездки премьер-министра Михаила Мишустина в Ашхабад подписали меморандум о намерениях по созданию туркменского логистического центра в портовой особой экономической зоне Астраханской области. Мантуров заявил о начале работы по расшивке логистических коридоров

Согласно перечню подписанных документов, меморандум о намерениях по реализации инвестиционного проекта был подписан между гендиректором ОЭЗ "Лотос" Сергеем Милушкиным и врио гендиректора "Транспортно-логистического центра Туркменистана" Мерданом Бяшимовым.

Также стороны подписали соглашение о сотрудничестве между ОЭЗ "Лотос" и компетентным органом со стороны Туркмении.

Мишустин прилетел в Ашхабад 19 января. Председатель правительства РФ посетил туркмено-российскую среднюю школу имени А.С. Пушкина и бизнес-форум. В пятницу состоялись его беседы с председателем верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и с президентом страны Сердаром Бердымухамедовым, а также российско-туркменистанские переговоры.