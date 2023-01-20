ТБИЛИСИ, 20 янв — ПРАЙМ. Грузинский лидер Саломе Зурабишвили выступила против возобновления авиасообщения с Россией, призвала проработать регулирование пребывания россиян в стране, следует из распространенного заявления. Российские туроператоры готовы продавать туры с перелетом в Грузию

Документ носит название "Не приветствую возобновления полетов с Россией!"

По словам президента, правительству Грузии следует изучить вопрос регулирования притока россиян в страну, в том числе прав на работу, регистрацию бизнеса, открытия русскоязычных образовательных заведений и покупки собственности.

"Вместо возобновления полетов правительству следует позаботиться о репутации страны", — добавила Зурабишвили.

Ране глава российского МИД Сергей Лавров выражал надежду на скорое восстановление прямых рейсов с Грузией. По словам председателя правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе, прямое авиасообщение будет приветствоваться в Тбилиси.