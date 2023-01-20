МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Иран планирует до конца марта завершить проект строительства железной дороги Решт-Энзели в рамках международного транспортного коридора (МТК) "Север-ЮГ", заявил в среду замминистра дорог и городского развития Ирана и гендиректор Компании по строительству и развитию транспортной инфраструктуры Хейролла Хадеми. Путин обсудил с президентом Ирана сотрудничество в энергетике

Участок ж/д от города Решт до Энзели (порт Каспиан на севере страны) – является начальным этапом строительства ж/д Решт-Астара. В будущем от порта Каспиан планирует провести следующий участок путей уже до города Астара, на северо-западе Ирана.

"Расходы на строительство оцениваются в 4 миллиарда долларов, а стоимость земель, на которых будет построена железная дорога – в 716 миллионов долларов. В случае завершения строительства путей (от Решта до Астары – ред.) в течение трех лет, обозначенная сумма возрастет примерно до 5,9-7,1 миллиарда долларов по сегодняшнему курсу", – приводит слова Хадеми агентство Tasnim.

По его словам, со стороны Астары уже началось строительство участка путей протяженностью 12 километров, а участок дороги от города Решт до Энзели построен на 15 километров, закончить его строительство планируется до наступления нового года в Иране в конце марта.

Астара-Решт — участок дороги в рамках МТК "Север-Юг", мультимодального маршрута от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Он является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Существует три маршрута МТК: Транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), западный и восточный (сухопутные).

Иран подписал соглашение о проекте строительства железной дороги Астара-Решт еще в 2005 году. Активная стадия строительства началась только в 2018 году.