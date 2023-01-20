МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Пассажиры "Победы" смогут оспорить запрет бесплатного провоза дамской сумки в ручной клади в суде, рассказал в беседе с РИА Новости адвокат Сергей Жорин. Лоукостер "Победа" уточнит правила по некоторым видам ручной клади

Ранее сообщалось, что лоукостер "Победа" не планирует менять подход к провозу багажа и ручной клади, но при этом исключит правила в отношении габаритов дамских сумок и портфелей. В компании подчеркнули, что крупногабаритные вещи в салон не допускаются.

По словам адвоката, отсутствие четко прописанных правил, возможно, приведет к оценке размеров клади в соответствии с субъективными параметрами, установленными "Победой".

"В любом случае, если пассажиру запретят бесплатно провести стандартную негабаритную дамскую сумку в ручной клади, он сможет оспорить это решение в судебном порядке", — сказал Жорин.

Собеседник агентства добавил, что для определения габаритов можно использовать общепринятые стандарты, например, характеристики магазинов.