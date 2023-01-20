МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Тариф госсистемы взимания платы с грузовиков свыше 12 тонн за проезд по федеральным дорогам "Платон" с 1 февраля 2023 года будет проиндексирован ниже запланированного: на 30 копеек вместо 44 копеек, до 2,84 рубля за километр пробега, говорится в сообщении Росавтодора. Водителям напомнили о новом штрафе с дорожных камер

"В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 29 июня 2019 г. N 843 с 1 февраля 2023 г. в рамках ежегодной индексации размер платы в государственной системе "Платон" составит 2,84 рубля за км пробега. Текущий размер платы — 2,54 рубля за км пробега", — отмечается в сообщении.

Тариф "Платона" ежегодно индексируется исходя из фактической инфляции за предшествующий год. "Фактический размер платы рассчитывается ежегодно в период с 10 по 20 января с учетом публикации информации Росстата об индексе потребительских цен за предыдущий год. По данным Росстата, инфляция в России по итогам 2022 года составила 11,94%, что позволило провести индексацию платы в госсистеме "Платон" ниже прогнозного значения — повышение тарифа составило 30 копеек вместо 44 копеек", — пояснили в ведомстве.

В Минтрансе РФ в свою очередь уточнили, что в случае неприменения ежегодной индексации тарифа Федеральный дорожный фонд в 2023 году не получит 4 миллиарда рублей: на эти деньги можно отремонтировать порядка 200 км автомобильных дорог.

Также в министерстве подчеркнули, что влияние индексации на конечную стоимость перевозимых товаров является крайне незначительным. "Например, 20-тонная фура возит сок (19 тыс. пакетов) на расстояние 480 км по маршруту Вологда-Москва. С учетом индексации тарифа "Платона" на 30 копеек с 2,54 руб./км до 2,84 руб./км увеличение стоимости перевозки составит 145 рублей. Это в свою очередь может повлиять на рост стоимости одного пакета сока на 0,8 копейки", — привели пример в пресс-службе.

На сегодняшний день в госсистеме зарегистрировано более 763 тысяч грузоперевозчиков и более 1,7 миллиона большегрузов. В 2022 году благодаря работе системы в Федеральный дорожный фонд поступило 39,7 миллиарда рублей, они были направлены на ремонт порядка 1100 км автомобильных дорог в российских регионах.