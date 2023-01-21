НЬЮ-ДЕЛИ, 21 янв — ПРАЙМ. Еще один направлявшийся в индийский Гоа самолет авиакомпании Azur Air совершил вынужденную посадку после сообщения о заложенной на борту бомбе, рейс приземлился в Узбекистане, сообщило агентство Ani со ссылкой на источники в индийском аэропорту. Azur Air перевела в российский реестр все свои самолеты

По словам высокопоставленного сотрудника полиции, вылетевший из Перми рейс должен был приземлиться в аэропорту Даболим в Гоа в 4:15 утра (01.45 мск). По его словам, рейс (AZV2463), выполняемый Azur Air, был отклонен до того, как он вошел в воздушное пространство Индии.

"Он был перенаправлен после того, как директор аэропорта Даболим получил электронное письмо, в котором упоминалась бомба, заложенная в самолете", — сказал он.

По данным сотрудника полиции, на борту самолета находятся 238 пассажиров, в том числе два младенца, и 7 членов экипажа.

На прошлой неделе летевший из Москвы в Гоа самолет авиакомпании Azur Air совершил вынужденную посадку в аэропорту Джамнагар в индийском штата Гуджарат из-за сообщения о возможном взрывном устройстве. После тщательной проверки спецслужбы Индии не нашли подозрительных устройств на борту.