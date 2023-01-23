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2023
https://1prime.ru/transport/20230123/839548197.html
Uzbekistan Airways подписала с Airbus контракт на покупку самолетов
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. Авиакомпания Uzbekistan Airways, крупнейший авиаперевозчик в Узбекистане, подписала с Airbus контакт на покупку 12 самолетов A320neo и A321neo, сообщает пресс-служба... ПРАЙМ, 23.01.2023
транспорт, бизнес, новости, узбекистан, uzbekistan airways, airbus, a320neo, a321neo
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ТАШКЕНТ, 23 янв — ПРАЙМ. Авиакомпания Uzbekistan Airways, крупнейший авиаперевозчик в Узбекистане, подписала с Airbus контакт на покупку 12 самолетов A320neo и A321neo, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Uzbekistan Airways подписала с авиастроительной компанией Airbus контракт на покупку 12 самолетов семейства А320neo (восемь A320neo и четыре A321neo)", — говорится в сообщении на сайте авиакомпании.
По данным пресс-службы, новые воздушные судна пополнят авиапарк из 17 самолетов семейства А320. Сроки и стоимость поставок лайнеров не раскрываются.
"Самолеты семейства А320neo помогут нам еще больше усилить наши позиции в Центральной Азии и значительно расширить карту полетов как внутри региона, так и за его пределами", — заявил председатель правления Uzbekistan Airways Илхом Махкамов, которого цитирует его пресс-служба.
Uzbekistan Airways эксплуатируют около 30 самолетов западного производства. Ранее авиакомпания в рамках оптимизации своей деятельности заявляла о планах продать 17 самолетов, в том числе два Boeing-757, три Boeing-767, а также все семь Ил-114-100.