ТАШКЕНТ, 23 янв — ПРАЙМ. Авиакомпания Uzbekistan Airways, крупнейший авиаперевозчик в Узбекистане, подписала с Airbus контакт на покупку 12 самолетов A320neo и A321neo, сообщает пресс-служба перевозчика. Эксперт считает перестановку запчастей на самолетах безопасной практикой

"Uzbekistan Airways подписала с авиастроительной компанией Airbus контракт на покупку 12 самолетов семейства А320neo (восемь A320neo и четыре A321neo)", — говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

По данным пресс-службы, новые воздушные судна пополнят авиапарк из 17 самолетов семейства А320. Сроки и стоимость поставок лайнеров не раскрываются.

"Самолеты семейства А320neo помогут нам еще больше усилить наши позиции в Центральной Азии и значительно расширить карту полетов как внутри региона, так и за его пределами", — заявил председатель правления Uzbekistan Airways Илхом Махкамов, которого цитирует его пресс-служба.

Uzbekistan Airways эксплуатируют около 30 самолетов западного производства. Ранее авиакомпания в рамках оптимизации своей деятельности заявляла о планах продать 17 самолетов, в том числе два Boeing-757, три Boeing-767, а также все семь Ил-114-100.