МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" (ОВК) в 2023 году поставит железнодорожному оператору "МосРегионТранс" 400 вагонов-хопперов для перевозки зерна и продуктов перемола, сообщил производитель. Запасы зерна в России выросли на 43,6 процента в 2022 году

"Передача партии подвижного состава модели 19-9549 состоится поэтапно в рамках трехстороннего договора между холлдингом "ОВК", Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) и железнодорожным оператором "МосРегионТранс", — говорится в сообщении ОВК.

По данным производителя, в настоящее время в парке этого железнодорожного оператора уже эксплуатируются по России и СНГ порядка 300 вагонов производства Тихвинского вагоностроительного завода (входит ОВК).

Хоппер модели 19-9549 предназначен для перевозки широкой номенклатуры зерновых грузов. Вагон оснащен ходовой частью с повышенной осевой нагрузкой 25 тонносил и кузовом увеличенного до 120 кубических метров объема. Грузоподъемность — 76 тонн. Хоппер направляется в первый и последующий деповской ремонт на пробеге до 1 миллиона километров или 8 лет.

По оценке холдинга ОВК, на 1 января 2023 года на сети российских железных дорог количество хопперов для перевозки зерна составило 55 тысячи единиц средним возрастом 9,1 года. Из них вагонов на тележке с осевой нагрузкой 25 тонносил − 20,8 тысяч единиц (или 37,8% от общего парка зерновозов), где доля хопперов ОВК составила 87,5%. В целом в период с января 2016 года по декабрь 2022 года доля ОВК в выпуске зерновозов на российском рынке − 45,3%.

Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" — крупнейший производитель грузовых вагонов в России. В продуктовой линейке холдинга более 70 моделей вагонов нового поколения. ОВК разрабатывает и производит грузовые вагоны согласно международным стандартам и поставляет продукцию в различные страны мира.