МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. "Трансконтейнер" (входит в группу компаний "Дело") в 2022 году увеличил объем груженых перевозок находящимся в управлении парком вагонов на 5,1% по сравнению с предыдущим годом – до 1,8 миллиона TEU, сообщила компания. Эксперты ждут оживления грузоперевозок между Россией и Китаем

"Драйвером роста этого показателя стал экспорт, увеличившийся на 11,3%, до 0,7 миллиона TEU. Импорт вырос на 9,5%, до 0,4 миллиона TEU. На 1,1%, до 0,5 миллиона TEU, увеличились перевозки во внутригосударственном сообщении", — говорится в пресс-релизе.

Рыночная доля "Трансконтейнера" в общем объеме груженых контейнерных перевозок на сети российских железных дорог по итогам года выросла на 1,7 процентных пункта – до 37,7% с 36%. Компания отмечает, что статистика не учитывает привлекаемые на рейсы компании сторонние вагоны и контейнеры.

"При этом динамика груженых перевозок в управляемом "Трансконтейнером" парке в 2022 году превосходила темпы роста груженых отправок в целом на железнодорожной сети РФ, которые увеличились на 0,4%", — констатирует оператор.

"Трансконтейнер" – лидер контейнерной железнодорожной логистики в Евразии. Парк контейнеров составляет 120 тысяч единиц вместимостью порядка 180 тысяч TEU, фитинговых платформ – 41 тысячу единиц. Компания владеет 40 железнодорожными терминалами в России. "Трансконтейнеру" принадлежит 58,51% акций ОАО "Сахалинское морское пароходство" (SASCO), которое владеет 13 судами. Единственный акционер "Трансконтейнера" — группа компаний "Дело".