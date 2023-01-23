МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 15 февраля увеличивает частоту полетов в Гуанчжоу (Китай) до трех раз в неделю, говорится в релизе перевозчика. "Аэрофлот" запустит регулярные рейсы из Петербурга в Баку

"Аэрофлот" c 15 февраля увеличивает частоту полетов в Гуанчжоу до трёх раз в неделю", — говорится в сообщении.

Компания уточняет, что регулярные рейсы в крупнейший торгово-промышленный пункт Южного Китая будут выполняться из терминала С московского аэропорта "Шереметьево" на широкофюзеляжных самолётах Boeing 777.

Власти КНР в декабре прошлого года начали активно ослаблять антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены.

Значительная корректировка мер произошла после волны протестов в крупнейших мегаполисах страны с требованием снять локдауны, прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать политику смягчения противоэпидемиологических мер. С 8 января в рамках отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы, зараженные COVID-19 могут лечиться дома, а локдауны на предприятиях и в жилых комплексах больше не вводятся.