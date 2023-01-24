МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Повышенный риск аварий на железнодорожном транспорте и объектах ЖКХ сохранится на текущей неделе в десяти регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов России в связи с аномальными морозами, сообщил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Об этом пишет РИА Новости. В Великобритании заявили о десятках тысяч смертей от холода

Как говорится в сообщении, из-за температуры воздуха от минус 32 до минус 46 градусов "сохраняются риски возникновения аварий на объектах ЖКХ и железнодорожном транспорте в Иркутской, Амурской и Сахалинской областях, Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях, республиках Саха (Якутия), Хакасия, Бурятия и Еврейской автономной области".

При этом отмечается, что гидрологическая обстановка на территории страны соответствует сезонным нормам.