МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Паромное сообщение Холмск (Сахалин) — Ванино (Хабаровский край) со вторника приостановит работу из-за шторма в Татарском проливе, сообщили РИА Новости в Сахалинском морском пароходстве. Движение по международному мосту через Амур приостановят на три дня

"Паромы "Сахалин-9" и "Сахалин-10" находятся в порту Ванино Хабаровского края, на подходе "Сахалин-8". Как только дизель-электроход зайдет в порт, прекратится работа морской переправы из-за шторма в море", — рассказал сотрудник паромного отдела пароходства, отметив, что возобновление морского сообщения Сахалина с материком планируется в четверг.

По информации синоптиков, Сахалин во вторник оказался под влиянием очередного циклона, на юге острова снегопады.