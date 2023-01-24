МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Эстонское правительство прорабатывает юридическую позицию по дополнительной прибрежной "прилежащей зоне" в Финском заливе, заявил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на национальную телерадиовещательную компанию Эстонии ERR. Посол в Эстонии раскритиковал инициативу по конфискации российских активов

По словам главы эстонского МИД, прилежащую зону в Финском заливе планируется установить в пределах 24 морских миль (44,4 километра) от исходной линии территориального моря страны (12 миль).

Глава бюро международного права МИД Кристи Ланд со своей стороны отметила, что "введение прилежащей зоны позволило бы Эстонии осуществлять контроль за соблюдением своих правовых норм, касающихся таможенных и налоговых вопросов, иммиграционных вопросов, санитарной сферы, а также защиты археологических предметов".

При этом издание указывает, что эстонские и финские морские границы установлены таким образом, что в нескольких районах между ними остается коридор международных вод шириной всего три мили.

В этой связи партнер адвокатского бюро NSP и эксперт по международному праву Сергей Гландин отметил, что осложнения с режимом судоходства в Финском заливе для России неочевидны и зависят в том числе от позиции Финляндии.

Также он напомнил, что Финляндия в отличие от других стран Балтии не заявляла о желании установить прилежащую зону.

Пространство за пределами 12-мильной зоны территориального моря — это не акватория государства, а пространство под его юрисдикцией, где могут курсировать суда страны, и где государство может осуществлять контроль для защиты уже собственно 12-мильного пояса, объяснил Гландин.

По его словам, в теории Эстония может своим внутригосударственным актом объявить этот пояс между ней и Финляндией своей прилежащей зоной и расположить там свои корабли. Тем не менее, Таллину не удастся таким способом полностью ограничить для России судоходство, если Финляндия выразит протест.