МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Авиарейсы между Южно-Сахалинском и северной частью острова перенесены со вторника на среду из-за метели и ветра, рассказали РИА Новости в аэропорту областного центра. Морское сообщение Сахалина с материком будет приостановлено

В понедельник по метеоусловиям принимающих аэропортов были задержаны несколько авиарейсов из Южно-Сахалинска на север Сахалина и остров Итуруп, их вылет перенесли на вторник.

"Рейсы из Южно-Сахалинска в Александровск-Сахалинский и Оху будут выполнены 25 января в связи с метеоусловиями, вылет в Курильск запланирован на вечер вторника", — уточнил собеседник агентства.

По информации пресс-службы авиапредприятия, в предоставлении питания и гостиниц пассажиры задержанных рейсов не нуждаются. Решение о возможности полетов авиакомпании принимают самостоятельно исходя из метеоусловий конкретного аэропорта. Синоптики отмечают плохую видимость на территории принимающих аэропортов.