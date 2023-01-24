ХАБАРОВСК, 24 янв — ПРАЙМ. Авиакомпания "Аврора" решила увеличить частоту рейсов из международного аэропорта Хабаровска в китайский город Харбин, заявили в пресс-службе российского воздушного узла. СМИ: в лондонском аэропорту Хитроу отменили десятки рейсов

В середине января сообщалось, что "Аврора" открыла продажи билетов на регулярные прямые рейсы из Хабаровска в Харбин. Полеты запланированы перевозчиком один раз в неделю по понедельникам. Рейсы будут выполняться на Airbus A319 с компоновкой салона 128 кресел. В продаже доступны билеты на февраль, информировал аэропорт.

"Как сообщает перевозчик, с 3 по 23 марта 2023 года в расписание полетов авиакомпании из аэропорта Хабаровск вводится еще один день полетов в Харбин — теперь, кроме понедельника, перевозчик планирует выполнение рейсов и по пятницам", — говорится в сообщении аэропорта.

Стоимость перелета в одну сторону начинается от 8 тысяч рублей, уточняет воздушный узел Хабаровска. Отмечается, что количество мест по данному тарифу ограничено.

С 10 января китайская авиакомпания Hainan Airlines запустила регулярные рейсы из международного аэропорта Хабаровск в Харбин. По данным аэропорта, рейсы запланированы один раз в неделю, по вторникам. На маршруте задействуется Boeing 737-800 с компоновкой салона 164 кресла.