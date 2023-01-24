МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Крымский мост закроют для доступа автомобильного транспорта 26 января с 00.00 до 12.00 мск из-за проведения ремонтных работ, сообщили в Минтрансе РФ. Продажи билетов на весенний поезд из Москвы в Крым возобновились

"25 января в 23.00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 26.01.2023 00:00 до 12:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ", — сказано в Telegram-канале министерства.

"Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией", — добавили в Минтрансе.