КАЗАНЬ, 24 янв — ПРАЙМ. Пассажиропоток международного аэропорта "Казань" имени Габдуллы Тукая в 2022 году впервые в истории превысил 4 миллиона пассажиров, сообщает воздушная гавань. Пассажиропоток аэропорта "Храброво" снизился на 4,3 процента в 2022 году

"В 2022 году предприятие обслужило 4,02 миллиона пассажиров, что на 3,7% больше 2021 года. Выполнено 18,77 тысячи самолетовылетов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что объем пассажиропотока в международном аэропорту "Казань" достиг исторического максимума.

По данным аэропорта, рост пассажиропотока на внутренних воздушных линиях составил 9,5%, было обслужено около 3,11 миллиона пассажиров. Среди наиболее популярных направлений Санкт-Петербург, Махачкала, Минеральные Воды, Новосибирск, Калининград, Сочи. Традиционно сохраняется высокий спрос на рейсы в Москву — 1,52 миллиона пассажиров, рост 16,8% по отношению к 2021 году.

На международных направлениях снижение, вызванное отменой некоторых зарубежных вылетов составило 12,3%. Было обслужено 913 тысяч пассажиров, что в целом является высоким показателем. Наиболее популярными направлениями стали Бодрум, Дубай, Даламан, Хургада и Стамбул.

Рекордный показатель пассажиропотока, по данным воздушной гавани, является результатом проведенной работы по расширению маршрутной сети, увеличению числа рейсов на уже имеющихся направлениях, привлечению новых зарубежных авиаперевозчиков. Так, в казанский аэропорт пришли новые международные партнеры – Air Serbia, Armenia Airways, Southwind Airlines, выполняющие рейсы в Белград, Ереван и Анталью соответственно. Возобновились после многолетнего перерыва рейсы авиакомпании Air Arabia. Открылась линейная станция технического обслуживания авиакомпании "Аэрофлот". С одной из крупнейших в России авиакомпаний – Nordwind Airlines расширилось партнерское взаимодействие: были открыты рейсы в Грозный, Томск, Иркутск и Новокузнецк. Другим базовым авиаперевозчиком аэропорта – компанией "ЮВТ аэро" были открыты рейсы в Магнитогорск, Нарьян-Мар, Саранск, Тобольск и Грозный, авиакомпанией NordStar — рейсы в Красноярск.

Маршрутная сеть аэропорта "Казань" насчитывала 90 направлений, из них 33 маршрута – международные (в 2021 году рейсы выполнялись по 81 направлению, из которых 33 – международные).