КРАСНОДАР, 24 янв — ПРАЙМ. Очередь на Керченскую паромную переправу со стороны Краснодарского края уменьшилась до 34 грузовиков, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Крымский мост закроют для автотранспорта 26 января

"На накопительной парковке в поселке Ильич 24 января в очереди находятся 34 транспортных средства. В основном грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы. На месте дежурят волонтеры, работает столовая, есть пункт обогрева. Остальные накопительные площадки вывели в резерв", — сказано в сообщении оперштаба.

Уточняется, что за прошедшие сутки паромы "Лаврентий", "Керченский-2" и "Мария" перевезли в Крым 244 автомобиля и около 290 пассажиров.

В Telegram-канале Минтранса России отмечается, что во вторник действующих штормовых предупреждений по проливу нет.

Паромная переправа возобновила работу 9 октября 2022 года после теракта на Крымском мосту. В зимний период ее неоднократно приостанавливали из-за погодных условий. В минувший четверг власти Кубани сообщали, что очередь на паром увеличилась до 57 фур.