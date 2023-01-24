МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Эстония имеет право создавать прилежащую зону и осуществлять там дополнительный контроль, но не запрещать судоходство, заявил российский посол в стране Владимир Липаев. В Эстонии решили ограничить России судоходство в Финском заливе

"Ситуация немного раздувается в эстонских СМИ для того, чтобы придать значимость самим себе", — отметил он в эфире "Россия 24".

По словам дипломата, Таллин может установить прилежащую зону. Однако ее суверенитет не распространится на эти воды, подчеркнул Липаев, что означает, что Эстония не имеет права ограничивать свободу судоходства.

Посол добавил, что власти страны могут только осуществлять дополнительный контроль в отношение подозреваемого в нарушении законодательства судна.