Эксперт Федоткина: резервация времени проезда границы важна для скорости доставки груза
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Резервация времени проезда грузовых автомобилей через границу РФ является важной и нужной мерой, поскольку для компаний скорость доставки — конкурентное преимущество; при этом важно закрепить за Минтрансом право выбора конкретных погранпереходов, где будет внедрена электронная очередь, сообщила РИА Новости исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина.
Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев ("Единая Россия") подготовил поправки, которые предписывают заранее резервировать время проезда автомобилей через границу РФ, документ есть в распоряжении РИА Новости. Депутат, комментируя свою инициативу, позже уточнил, что законодательные изменения касаются только грузового транспорта. В эфире телеканала "Россия 24" он также отметил, что речь пока идет о пяти пунктах пропуска, не уточнив, каких именно.
"Я считаю, что возможность управления временем прохождения границы — это очень важная и нужная процедура, особенно сегодня — когда скорость доставки товаров является ключевым конкурентным преимуществом. Как у любой инициативы, есть плюсы и минусы, и многое зависит от того, как конкретно это будет реализовано, насколько проработана будет сама процедура", — сказала Федоткина, комментируя поправки.
По словам эксперта, первое, что важно понимать: какой пакет документов нужно будет подать для прохождения границы. Второе — будет ли четко закреплен список уважительных причин, по которым перевозчик не сможет в срок пройти через погранпереход. "Логистика, особенно сейчас, страдает от задержек, и нужно понимать — будут ли приниматься в расчет объективные, не зависящие от перевозчика задержки", — уточнила она.
При этом немаловажным фактором является и то, как конкретно будет организована сама процедура, считает Федоткина. То есть будет ли это отдельная очередь для тех, кто резервирует время прохождения, будет ли добавлена возможность выбора того или иного погранперехода в зависимости от загруженности.
"Считаю важным, чтобы за Минтрансом было закреплено право выбора конкретных погранпереходов, где будет внедрена электронная очередь: техническая возможность организации отстойников есть не везде, и важно подходить к этому взвешенно, чтобы не создавать дополнительных затруднений и пробок", — подчеркнула она.
https://1prime.ru/transport/20230124/839567684.html