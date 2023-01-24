МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Резервация времени проезда грузовых автомобилей через границу РФ является важной и нужной мерой, поскольку для компаний скорость доставки — конкурентное преимущество; при этом важно закрепить за Минтрансом право выбора конкретных погранпереходов, где будет внедрена электронная очередь, сообщила РИА Новости исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина. Правительство продлило запрет на въезд грузовиков из Евросоюза

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев ("Единая Россия") подготовил поправки, которые предписывают заранее резервировать время проезда автомобилей через границу РФ, документ есть в распоряжении РИА Новости. Депутат, комментируя свою инициативу, позже уточнил, что законодательные изменения касаются только грузового транспорта. В эфире телеканала "Россия 24" он также отметил, что речь пока идет о пяти пунктах пропуска, не уточнив, каких именно.

"Я считаю, что возможность управления временем прохождения границы — это очень важная и нужная процедура, особенно сегодня — когда скорость доставки товаров является ключевым конкурентным преимуществом. Как у любой инициативы, есть плюсы и минусы, и многое зависит от того, как конкретно это будет реализовано, насколько проработана будет сама процедура", — сказала Федоткина, комментируя поправки.

По словам эксперта, первое, что важно понимать: какой пакет документов нужно будет подать для прохождения границы. Второе — будет ли четко закреплен список уважительных причин, по которым перевозчик не сможет в срок пройти через погранпереход. "Логистика, особенно сейчас, страдает от задержек, и нужно понимать — будут ли приниматься в расчет объективные, не зависящие от перевозчика задержки", — уточнила она.

При этом немаловажным фактором является и то, как конкретно будет организована сама процедура, считает Федоткина. То есть будет ли это отдельная очередь для тех, кто резервирует время прохождения, будет ли добавлена возможность выбора того или иного погранперехода в зависимости от загруженности.

"Считаю важным, чтобы за Минтрансом было закреплено право выбора конкретных погранпереходов, где будет внедрена электронная очередь: техническая возможность организации отстойников есть не везде, и важно подходить к этому взвешенно, чтобы не создавать дополнительных затруднений и пробок", — подчеркнула она.