МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2022 году составил 95 миллионов человек против 111 миллионов годом ранее, в 2023 году Минтранс РФ ожидает показатель на уровне более 101 миллиона человек, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев. Аэропорт Казани обновил исторический рекорд по перевозке пассажиров

Выступая в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством, Савельев сказал: "2022 год, благодаря вашей поддержке, уважаемый Владимир Владимирович, был рекордным по объемам выделенных средств из федерального бюджета — 174 миллиарда рублей, за счет которых было перевезено более 95 миллионов человек, несмотря на временное закрытие 11 аэропортов юга. В 2023 году мы планируем перевезти более 101 миллиона пассажиров, соответствующие планы доведены до авиакомпаний".

Путин весной 2022 года говорил, что объем авиаперевозок в России в 2022 году должен составить не менее 100 миллионов пассажиров. В 2021 году российские авиакомпании перевезли свыше 111 миллионов человек — на 60% больше, чем годом ранее.