МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Внутренним водным транспортом по прогулочным маршрутам в 2022 году перевезено в России 1,7 миллиона человек, в 2023 году ожидается рост до 3 миллионов, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев. Пассажиропоток российских авиакомпаний снизился в 2022 году

"По итогам 2022 года по организованным экскурсионно-прогулочным маршрутам внутренним водным транспортом перевезли порядка 1,7 миллиона человек, что превышает показатель 2021 года более чем на треть. В 2023 году ожидаем рост перевозки до 3 миллионов человек," — сообщил министр.