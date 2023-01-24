МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Железнодорожные перевозки пассажиров между Крымом и другими городами России в 2023 году вырастут на 36% по сравнению с предыдущим годом и составят 3 миллиона человек, сообщил министр транспорта России Виталий Савельев. Минтранс спрогнозировал рост пассажиропотока на водном транспорте в России

По его словам, из-за временного закрытия аэропорта Симферополя в летний туристический сезон 2022 года между Крымом и другими городами России перевезено 2,2 миллиона пассажиров, что на 76% больше показателей аналогичного периода предыдущего года.

"В 2023 году в сообщении с республикой Крым планируется обеспечить перевозку 3 миллионов пассажиров. Эту нагрузку серьезную берет на себя РЖД. Мы говорили с Олегом Валентиновичем Белозеровым. Он считает это посильная нагрузка. Мы увеличим с 2,2 миллионов до 3 миллионов пассажиров в период с мая по сентябрь 2023 года. Это увеличение составит порядка 36% к уровню аналогичного периода прошлого года", — сказал Савельев в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

Перевозки в Крым осуществляет частная железнодорожная компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ). Савельев на совещании рассказал, что компания за счет поставок 38 новых вагонов и привлечения в аренду более 400 вагонов планирует увеличить количество пар поездов в сообщении Крыма с другими городами России с 17 до 22. РЖД назначат более 200 доппоездов дальнего следования в феврале

Савельев добавил, что количество предлагаемых к продаже билетов в поезда на Черноморское побережье и в Минеральные воды на летний туристический сезон в 2023 году вырастет почти на треть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составит более 13 миллионов.

"На летний туристический сезон 2023 года будет предложено более 13 миллионов мест в свободной продаже. Таким образом, сформирован резерв, доступное к продаже число мест на 29% выше будет продаж, чем в 2022 году", — сказал Савельев в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства, уточнив, в начале, что речь идет о Черноморском побережье и Минеральных водах.

Министр рассказал, что в 2023 году объем перевозок пассажиров по данным направлениям прогнозируется не ниже уровня 2022 года.

"При этом в летний туристический сезон 2022 года в южном направлении без учета Крыма перевезено 10,4 миллиона пассажиров, что на 30% больше аналогичного периода 2021 года. Данный рост обусловлен временно закрытыми аэропортами юга России", — привел данные Савельев.