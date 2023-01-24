МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Резервирование времени и даты прохождения границы РФ для грузовиков действительно поможет ускорить проезд через пункты пропуска и сократить простои, считают опрошенные РИА Новости представители отрасли. Резервирование времени проезда грузовиков через границу будет бесплатным

Как сообщалось ранее во вторник, глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев ("Единая Россия") подготовил поправки, которые предписывают заранее резервировать время проезда автомобилей через границу РФ, документ есть в распоряжении РИА Новости. Депутат, комментируя свою инициативу, позже уточнил, что законодательные изменения касаются только грузового транспорта. Минтранс РФ в свою очередь отметил, что нововведение касается не всех пунктов пропуска, а только тех, на подъездах к которым есть трудности. При этом резервирование времени проезда будет бесплатным.

"Любая организация живой очереди способствует оптимизации процесса. Поэтому новые поправки могут ускорить прохождение границ, сократить простои фур и, соответственно, повысить пропускную способность пограничных пунктов. Кроме того, электронная очередь может равномерно распределить потоки автотранспорта по временным слотам и гарантировать получение услуги в указанный срок", — отметил руководитель по взаимодействию с инфраструктурными и отраслевыми организациями ГК "Деловые Линии" Евгений Уткин.

"С точки зрения грузоперевозок — это позитивная новость, мы имели положительный опыт прохода границы Беларусь — Польша с помощью электронной очереди. Твоя задача прибыть в назначенное время, ожидание практически сходит на нет. Учитывая стабильно тяжелую ситуацию на границе в Забайкальске, Пограничном, Краскино и периодически возникающий коллапс в Верхнем Ларсе — электронная очередь кажется наиболее действенным инструментом для решения этой долгосрочной проблемы", — рассказали в Globaltruck.