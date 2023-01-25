МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Зарегистрированное в Гонконге грузовое судно с 22 людьми на борту затонуло в Восточно-Китайском море в районе острова Дандзё, относящегося к японской префектуре Нагасаки, есть информация о спасении четырех человек, сообщает телеканал NHK со ссылкой на береговую охрану Японии. Согласно информации южнокорейского агентства Рёнхап, спасены два человека, еще 20 числятся пропавшими. Севшее на мель в Босфоре судно отбуксировали

По данным японского телеканала, сигнал бедствия с судна поступил около 23 часов вторника (17.00 мск). На борту судна находилась команда из 14 граждан Китая и восьми жителей Мьянмы. Экипаж сообщил, что корпус судна накренен и затапливается. Согласно информации Рёнхап, судно Jin Tian с 22 членами экипажа на борту, перевозившее древесину, затонуло в 148 километрах к юго-востоку от города Согвипхо на южнокорейском острове Чеджудо.

По данным южнокорейской береговой охраны, два человека спасены, поиски остальных 20 продолжаются, поисково-спасательная операция проводится вместе с коллегами из Японии.

Утром в среду в районе бедствия находятся три судна. Как отмечает NHK, по словам очевидцев на одном из них, терпящий бедствие экипаж успел сесть в спасательные шлюпки незадолго до того, как судно затонуло. Однако до сих пор точно не известно, смогли ли все спастись. Месторасположение шлюпок пока не установлено.

По последней информации достоверно известно, что четверо граждан Китая спасены и подняты на другие суда, указывает японский телеканал.