МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Около 400 внутренних авиарейсов были отменены в Японии из-за обрушившихся на страну снегопадов, передает телеканал NHK. Авиакомпания "Азимут" запустила рейсы из Минеральных Вод в Самарканд

В частности, были отменены 177 рейсов авиакомпании Japan Airlines, 111 рейсов авиакомпании All Nippon Airways. Также были отменены десятки рейсов авиакомпаний-лоукостеров.

С началом недели в Японию пришел холодный фронт, вызвавший понижение температуры и снегопады на обширной территории страны. В частности, температура воздуха в поселке Рикубецу на Хоккайдо утром среды опустилась до отметки в минус 26,9 градуса. В Токио и Осаке в утренние часы температура воздуха составляла минус 3 и минус 2 градуса соответственно. За сутки в ряде регионов выпало до 88 сантиметров снега.

Осадки уже привели к сбоям в движении поездов, задержкам вылетов самолетов, отключениям электроэнергии. Из-за снегопадов погиб по меньшей мере один человек.