МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Буксиры FESCO во Владивостоке, где аномальные морозы сковали льдом судоходную бухту Золотой Рог, пробивают путь судам к причалам порта и стивидорных компаний, из ледового плена спасены два иностранных судна, сообщил РИА Новости генеральный директор FESCO "Портофлот" Лев Клоков. Российский суда ожидают открытия Босфора

По данным синоптиков, из-за аномальных морозов Амурский залив практически полностью покрылся сплоченным льдом. Бухты побережий, острова Русский, острова Попов, пролив Босфор Восточный покрыты льдом толщиной припая 40-45 сантиметров. Покрылась льдом и бухта Золотой Рог, затрудняя судоходство в порту Владивостока, это редкое явление. В администрации морского порта Владивостока РИА Новости уточнили, что он работает в штатном режиме.

"Приморье давно не видело таких морозов. Уже неделю акватория бухты Золотой Рог скована льдом. Четыре буксира FESCO Портофлот ежедневно пробивают здесь путь судам неледового класса, которые заходят к причалам не только Владивостокского морского порта, но и других стивидорных компаний. К примеру, буксир "Добрыня" спас из ледового плена иностранные суда Safe и Asia Star", — сказал Клоков.

Он отметил, что операции заняли менее часа. "Мы всегда готовы протянуть руку помощи и выполнить любые швартовые работы в сложной ледовой обстановке", — добавил собеседник.

Во Владивостокском морском торговом порту (ВМТП, входит в Fesco) РИА Новости добавили, что из-за ледовой обстановки происшествий не было. "Мы работаем в штатном режиме", — сказал собеседник.

На 21-26 января в Приморье действует штормовое предупреждение из-за аномальных морозов. У берегов Приморья есть риск быстрого обледенения судов. Для школьников Владивостока, Партизанска и Артема во время морозов действует свободное посещение занятий. Во Владивостоке ночью во вторник похолодало до минус 27 градусов, это рекорд за зиму.