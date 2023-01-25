МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Россия и Китай расширяют товарный ассортимент грузоперевозок по новому трансграничному автомобильному мосту через Амур, с 30 января по нему можно будет ввозить из Китая овощи, фрукты и другие продукты питания, сообщает в среду генеральное консульство России в городе Харбин китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян. Эксперт оценил перспективы развития торговых отношений России и Китая

"Расширяется товарный ассортимент грузоперевозок между Россией и Китаем по новому автомобильному мосту через Амур. С 30 января через пункт пропуска Кани-Курган — Хэйхэ можно будет ввозить из Китая овощи, фрукты и другие продукты питания", — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале дипмиссии.

Отмечается, что "это стало возможным после включения его в перечень погранпереходов, предназначенных для ввоза в Россию пищевой продукции".

"В настоящее время ежедневная пропускная способность пункта пропуска Кани-Курган — Хэйхэ составляет в среднем 188 транспортных средств на въезд и выезд", — указали в генконсульстве.

Вместе с тем подчеркивается, что "значительную часть сейчас в китайском импорте составляют спецтехника, шины и запасные части для автомобильной, специальной и сельскохозяйственной техники, товары народного потребления; в российском экспорте — пиломатериалы, сырье для традиционной китайской медицины, растительное масло (соевое, облепиховое)".

Движение по первому трансграничному российско-китайскому автомобильному мосту Благовещенск–Хэйхэ через Амур было открыто 10 июня 2022 года. Мост двухполосный, его длина – 1080 метров, общая ширина проезжей части – 11 метров. Общая протяженность перехода – около 20 километров. Сюда входят шесть километров дороги в Китае и 13 километров подъездных путей на территории России, в которых еще 278 метров – это мост через протоку Каникурганскую. По мосту каждый день смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых машин. Международный пункт пропуска "Кани-Курган" на мосту через Амур с 3 января 2023 года начал работать в круглосуточном режиме.