МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Компания "Аэроэкспресс" в 2022 году увеличила перевозки пассажиров на автобусах и поездах на 7% по сравнению с предыдущим годом, а доля компании на рынке перевозок в аэропорты достигла наивысшего показателя за период с 2017 года, составив 14,5%, сообщили РИА Новости в перевозчике. "Аэроэкспресс" ввел биометрическую оплату поездок из Шереметьево

"В 2022 году поезда и экспресс-автобусы "Аэроэкспресс" перевезли 9,5 миллиона человек – пассажиропоток компании увеличился на 7% по сравнению с 2021 годом. Доля "Аэроэкспресс" за прошедший год выросла на 2,3 процентного пункта и составила 14,5%", — сообщили в компании.

"Несмотря на беспрецедентные вызовы, с которыми в прошедшем году столкнулась вся авиаотрасль, компании удалось не только выполнить намеченные показатели перевозок, но и существенно нарастить долю рынка, достигнув лучшего за 6 лет результата в 14,5%. Это стало возможным благодаря успешной реализации ряда проектов, в числе которых запуск нового автобусного экспресс-маршрута в аэропорт "Домодедово", запуск поездов напрямую к терминалам В и С аэропорта "Шереметьево", внедрение новых удобных способов оплаты в онлайн- и офлайн-каналах", — привели в компании слова гендиректора "Аэроэкспресса" Андрея Акимова.

Там рассказали, что в 2022 году компания реализовала несколько крупных проектов, напрямую способствующих улучшению транспортной доступности основных аэропортов Москвы. Так, в марте "Аэроэкспресс" запустил новый автобусный экспресс-маршрут от станции метро "Домодедовская" до аэропорта "Домодедово". Также "Аэроэкспресс" сократил интервалы отправления экспресс-автобусов между станцией метро "Ховрино" и аэропортом "Шереметьево" до 15 минут.

В июне поезда "Аэроэкспресс" начали курсировать до терминалов В и С аэропорта "Шереметьево", где открылся новый современный вокзальный комплекс, который интегрирован с аэропортом. У пассажиров и сотрудников авиаузла появилась возможность напрямую из Москвы без пересадок добираться до терминалов В и С, куда в настоящее время переведены все прилеты и вылеты. Был запущен в 2022 году ряд современных отечественных сервисов оплаты проезда, а в начале 2023 года пассажирам стала доступна возможность оплаты проезда в "Шереметьево" при помощи системы биометрической оплаты.

"В 2023 году мы продолжим работу по улучшению транспортной доступности столичных аэропортов и повышению качества сервиса. Рассчитываем, что в 2023 году тенденция к росту пассажиропотока сохранится", — привели в компании слова гендиректора.