МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит ежемесячный мониторинг стоимости авиабилетов на внутрироссийские рейсы в классе "Эконом", средневзвешенные тарифы за январь-ноябрь 2022 года не превышают уровень 2020-2021 годов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Пассажиропоток российских авиакомпаний снизился в 2022 году

Газета "Известия" ранее в среду написала, что стоимость полетов по России в эконом-классе увеличилась за 2022 год максимальными за 14 лет темпами. По данным источников в трех крупных агрегаторах, пишет издание, рост составил 8–14%. По информации Росстата, которая приводится в материале, цены поднялись на 11%.

"В целях недопущения необоснованного роста цен на авиабилеты ФАС России проводит ежемесячный мониторинг стоимости авиабилетов класса "Эконом". Служба рассчитывает средневзвешенные тарифы в классе "Эконом" по каждому маршруту внутри страны", — сказали в пресс-службе, уточнив, что при этом учитываются субсидированные тарифы, безбагажные, а также реализованные с различными скидками, сравнение проводится также по каждому отдельному маршруту.

"По данным мониторинга за январь-ноябрь 2022 года ведомство не выявило признаков нарушения перевозчиками антимонопольного законодательства. Также его результаты показали, что средневзвешенные тарифы по указанным маршрутам не превышают уровень 2020-2021 годов", — говорится в сообщении. По данным ФАС, средневзвешенная стоимость перевозки 1 пассажира в 2022 году в эконом-классе по РФ в одном направлении протяженностью 1 тысячу км составила 4 700 рублей (в 2020 году — 4 900 рублей, в 2021 году — 5 600 рублей), протяженностью 3 тысячи км составила 8 700 рублей (в 2020 году — 9500 рублей, в 2021 году — 10000 рублей). Росавиация подвела итоги работы российских авиакомпаний в 2022 году

ФАС отмечает, что на стоимость авиабилетов в значительной степени влияют такие факторы как сезонность, предпразничные, праздничные и выходные дни (например, новогодние праздники или последний рабочий день перед праздниками), когда билеты пользуются повышенным спросом и дешевые раскупаются заранее. Такая динамика в авиации наблюдается ежегодно и является общепринятой международной практикой.

Кроме того, отмечает ФАС, в течение 2022 года авиакомпании проводили распродажи билетов, а ряд маршрутов субсидировался. "Также с мая по декабрь 2022 года антимонопольная служба проводила мониторинг минимально доступной в продаже стоимости билетов на воздушные перевозки по некоторым маршрутам, согласованным с Минтрансом России. Вся информация по данному мониторингу направляется в АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" и Минтранс России", — говорится в сообщении.