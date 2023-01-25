БЕРЛИН, 25 янв — ПРАЙМ. Берлинский аэропорт в среду отменил все рейсы в связи с забастовкой немецкого профсоюза Verdi, что может сказаться на 35 тысячах пассажиров, сообщили представители аэропорта. Шольц анонсировал крупнейшую в истории Германии индустриальную модернизацию

Ранее сообщалось, что Verdi в среду планирует провести забастовку с требованиями увеличить зарплату и установить срок действия трудовых договоров в 12 месяцев. По данным Verdi, переговоры о зарплате касаются 6 тысяч работников.

"В связи с объявленной предупредительной забастовкой в аэропорту Берлин-Бранденбург сегодня, 25 января 2023 года, пассажирские рейсы будут невозможны. Пассажирам, которых это коснулось, предлагается связаться со своей авиакомпанией или туристическим агентством для получения информации о перебронировании билетов и альтернативных вариантах поездки", — сказано на официальном портале аэропорта Берлина.

Ранее пресс-служба аэропорта сообщала, что на среду было запланировано около 300 рейсов, которыми должны были воспользоваться почти 35 тысяч пассажиров.