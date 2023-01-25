МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Разница в оценках Росстата и ФАС по стоимости авиабилетов объясняется разной методикой подсчета, пояснил РИА Новости и.о. директора Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ Олег Москвитин. ФАС не выявила роста цен на авиабилеты на рейсы по России в эконом-классе

Газета "Известия" в среду сообщила, что стоимость полетов по России в эконом-классе увеличилась за 2022 год максимальными за 14 лет темпами. По данным источников в трех крупных агрегаторах, пишет издание, рост составил 8–14%. По информации Росстата, которая приводится в материале, цены поднялись на 11%. ФАС при этом сообщила РИА Новости, что средневзвешенные тарифы за январь-ноябрь 2022 года не превышают уровень 2020-2021 годов.

"Дело в том, что методики расчета средней стоимости авиабилетов у разных ведомств несколько различаются… Росстат мониторит цены на авиабилеты эконом-класса на перелеты в крупные российские города с учетом стоимости багажа, и не всегда учитывает акции", — сказал Москвитин.

"В то время как ФАС учитывает в своем мониторинге средневзвешенный тариф в классе "эконом" по каждому маршруту, включая местные перевозки внутри регионов, туда включены и субсидированные тарифы, и безбагажные, а также скидки", — добавил он.