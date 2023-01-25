МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Россия и Пакистан подписали рабочее соглашение в сфере летной годности с целью поддержки экспорта отечественной гражданской авиатехники, сообщила Росавиация. Казахстан ратифицировал соглашение о сотрудничестве при авиационных ЧП

Ведомство отметило, что документ был подписан 20 января в рамках заседания российско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько и гендиректором Ведомства гражданской авиации Пакистана Хаканом Муртазой.

"Договоренность направлена на поддержку экспорта гражданской авиационной техники российского производства в Пакистан и нацелена на применение согласованных подходов для одобрения типовой конструкции гражданской авиационной техники, модификаций, а также на укрепление сотрудничества между двумя авиационными ведомствами", — подчеркивается в сообщении.