МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. "Яндекс" запускает собственную лизинговую компанию, в 2023 году планирует передать таксопаркам более 10 тысяч машин, сообщили РИА Новости в компании. "Яндекс Карты" начали предупреждать о железнодорожных переездах

"Яндекс" запускает собственную лизинговую компанию для таксопарков. В 2022 году компания выдала первую тысячу автомобилей в ходе тестовых сделок с парками в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. В 2023 году "Яндекс" планирует передать в лизинг более 10 тысяч автомобилей российских и иностранных марок – количество будет зависеть от условий и объема поставок новых автомобилей в страну", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "Яндекс" может прогнозировать спрос на пассажирские поездки, как следствие – нагрузку на автомобили и рост доходов парков с этих автомобилей для покрытия лизинговых платежей. Кроме того, компания может объединять часть спроса таксопарков, что позволит за счет большего масштаба закупки договариваться с автопроизводителями о более выгодных для отрасли условиях.

"В этом году сконцентрируемся на поиске автомобилей под сегмент "Эконом", чтобы найти недорогие, надежные и ремонтопригодные модели, которых рынок такси сейчас ждет больше всего. При этом мы сохраним и продолжим развивать партнерские программы с другими лизинговыми компаниями, чтобы у партнеров был максимальный выбор", — отметил директор по развитию бизнеса "Яндекс Такси" в России и СНГ Иван Запольский, чьи слова приводятся в сообщении.