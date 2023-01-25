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Qazaq Air запустит рейсы из Астаны в Челябинск
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Казахстанская авиакомпания Qazaq Air с 13 февраля открывает рейсы из Астаны в Челябинск, сообщает в среду пресс-служба авиаперевозчика. "Авиакомпания Qazaq Air открывает прямые... ПРАЙМ, 25.01.2023
транспорт, бизнес, новости, казахстан, qazaq air, рейсы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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АСТАНА, 25 янв — ПРАЙМ. Казахстанская авиакомпания Qazaq Air с 13 февраля открывает рейсы из Астаны в Челябинск, сообщает в среду пресс-служба авиаперевозчика.
"Авиакомпания Qazaq Air открывает прямые рейсы из Астаны в Челябинск. Начало полетов запланировано на 13 февраля, билеты в продаже уже с сегодняшнего дня", — говорится в сообщении.
Международный регулярный рейс будет выполняться с частотой три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам — на современных, комфортабельных авиалайнерах De-Havilland Dash 8-Q400.
В пресс-службе напомнили, что Qazaq Air выполняет международные прямые и стыковочные рейсы в Баку, Казань, Омск и Екатеринбург из городов Казахстана.
Qazaq Air — казахстанская авиакомпания с хабом в Астане и разветвленной маршрутной сетью для доступности межрегионального авиасообщения в Казахстане и на приграничных территориях соседних государств.