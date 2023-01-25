АСТАНА, 25 янв — ПРАЙМ. Казахстанская авиакомпания Qazaq Air с 13 февраля открывает рейсы из Астаны в Челябинск, сообщает в среду пресс-служба авиаперевозчика. ФАС не выявила роста цен на авиабилеты на рейсы по России в эконом-классе

"Авиакомпания Qazaq Air открывает прямые рейсы из Астаны в Челябинск. Начало полетов запланировано на 13 февраля, билеты в продаже уже с сегодняшнего дня", — говорится в сообщении.

Международный регулярный рейс будет выполняться с частотой три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам — на современных, комфортабельных авиалайнерах De-Havilland Dash 8-Q400.

В пресс-службе напомнили, что Qazaq Air выполняет международные прямые и стыковочные рейсы в Баку, Казань, Омск и Екатеринбург из городов Казахстана.

Qazaq Air — казахстанская авиакомпания с хабом в Астане и разветвленной маршрутной сетью для доступности межрегионального авиасообщения в Казахстане и на приграничных территориях соседних государств.