МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Чистый убыток американского концерна Boeing Co., одного из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, по итогам прошедшего года составил 5,053 миллиарда долларов, что на 18% больше, чем в 2021 году, свидетельствуют данные компании. Поставки самолетов Boeing в 2022 году выросли в 1,4 раза

Чистый разводненный убыток в пересчете на акцию за отчетный период составил 8,3 доллара после 7,15 доллара за 2021 год. Выручка Boeing увеличилась на 7%, составив 66,608 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала 2022 года Boeing получил убыток в размере 663 миллионов долларов, что в шесть раз меньше убытка, зафиксированного годом ранее. Разводненный убыток на акцию составил 1,06 доллара после убытка в 7,02 доллара за четвертый квартал 2021 года. Выручка за три отчетных месяца выросла на 35%, до 19,98 миллиарда долларов.

Компания в четвертом квартале сгенерировала операционный денежный поток в размере 3,5 миллиарда долларов.

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.