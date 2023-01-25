МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. РЖД в 2022 году отремонтировали почти две тысячи километров пути за счет средств целевой надбавки, сообщила компания в своем телеграм-канале. РЖД ищут новые решения для размещения контейнеров в полувагонах

"В 2022 году за счет средств целевой надбавки на сети РЖД отремонтировано почти 2 тысячи километров пути! Проведены ремонты контактной сети, тяговых подстанций, линий электропередач. Капитально отремонтировали 1944 километров пути, из которых более 500 километров — на Восточном полигоне", — говорится в сообщении.

Как уточняют РЖД, надбавка — это один из дополнительных источников финансирования поэтапного вывода путевого комплекса на нормативный уровень. Она дает возможность ускоренными темпами сокращать протяженность участков, требующих ремонта из-за выработки ресурса. Надбавка касается только грузовых перевозок, поскольку именно они вызывают наибольший износ инфраструктуры.

Размер надбавки в прошлом году составлял 3%, что позволило собрать 47 миллиардов рублей.

"На отремонтированных участках снимаются действовавшие ограничения скорости, повышаются допустимые нагрузки, сокращаются интервалы движения поездов. А в конечном итоге увеличивается скорость и надежность доставки грузов", — подчеркивают в компании.