МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Камчатское управление автодорог из-за сильного ветра и снега закрыло проезд по четырём дорогам полуострова, сообщили РИА Новости в ведомстве. Вылов минтая на Камчатке снизился на 16 тысяч тонн в 2022 году

"В связи с ограниченной видимостью, обильными снежными осадками, сильным ветром временно прекращено движения для всех видов транспорта с 10 часов 26 января до 10 часов 27 января на участке 109-129 километр (Усть-Большерецк — Октябрьский)", — говорится в сообщении управления автодорог.

Кроме того, закрыт проезд между поселками Ключи и Усть-Камчатск на востоке полуострова.

Полностью закрыты дороги РКЗ-66 — Крутоберегово и Дебаркадер — Погодный в Усть-Камчатском районе.