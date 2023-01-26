МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Приостановленное с 00.00 мск из-за проведения ремонтно-восстановительных работ автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили на три часа раньше запланированного срока, сказано в сообщении Минтранса РФ. Минтранс ждет роста железнодорожных перевозок пассажиров в Крым

"Сегодня в 08:00 (мск), ранее запланированного срока, возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", — сказано в сообщение в Telegram-канале министерства.

В понедельник Минтранс предупреждал, что автодорожная часть Крымского моста будет закрыта для движения автотранспорта 26 января с 00.00 до 12.00 мск.