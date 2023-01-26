Морское сообщение Сахалина с материком возобновили после циклона
Сахалинское морское пароходство: сообщение Сахалина с материком восстановили после циклона
Читать 1prime.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 янв — ПРАЙМ. Паромная переправа Холмск – Ванино, соединяющая Сахалин и Хабаровский край, в среду возобновила работу после циклона днем ранее, рассказали РИА Новости в Сахалинском морском пароходстве.
"Паромная переправа днем в четверг возобновила работу", — отметили в ведомстве.
Там подчеркнули, что дизель-электроходы прибудут в Холмск в пятницу утром.
Переправа Ванино-Холмск функционирует с 1973 года и позволяет ежегодно перевозить более 12 тысяч тонн грузов и порядка 20 тысяч пассажиров. Жители острова могут добраться до материка с собственным автомобилем. Для грузоперевозчиков это единственный путь доставки товаров на материковую часть. На паром грузы завозятся в вагонах по железной дороге и на грузовых автомобилях.