ПЕКИН, 26 янв — ПРАЙМ. Посольство РФ в КНР рассчитывает на нормализацию пассажирского сообщения между Россией и Китаем весной-летом 2023 года, сообщили РИА Новости в дипмиссии. Возобновила работу ледовая переправа между Приамурьем и китайским Сюньке

"Важным условием для роста турпотока является транспортная доступность. В настоящий момент ведется согласование вопросов восстановления пассажирских авиарейсов по линии перевозчиков и профильных госорганов двух стран", — сказали в посольстве РФ в КНР.

В дипмиссии также отметили, что "рассчитывают на нормализацию пассажирского авиа- и железнодорожного сообщения между нашими странами в весенний и летний сезоны текущего года".