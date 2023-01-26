КРАСНОДАР, 26 янв — ПРАЙМ. Очередь на Керченскую паромную переправу со стороны Кубани достигла 100 грузовиков, рассказали в оперативном штабе Краснодарского края. Переправа в Керчи возобновила работу после приостановки из-за шторма

"На накопительной парковке в поселке Ильич 26 января в очереди находятся 100 транспортных средств. В основном грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости", — сказано в сообщении.

Отмечается, что для погрузки на паромы водители получают пропуска.

Уточняется, что за прошедшие сутки паромы "Лаврентий", "Керченский-2", Ейск и "Мария" перевезли в Крым 284 автомобиля и 344 пассажира.

Паромная переправа возобновила работу 9 октября 2022 года после теракта на Крымском мосту. В зимний период ее неоднократно приостанавливали из-за погодных условий. В вторник власти Кубани сообщали, что очередь на паром уменьшилась до 34 фур.