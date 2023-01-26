СОЧИ, 26 янв — ПРАЙМ. Дополнительные поезда назначат в Сочи из Москвы и Ростова-на-Дону на фоне повышенного пассажирского спроса в праздники февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе дочерней Федеральной пассажирской компании ОАО "Российские железные дороги". РЖД отремонтировали почти две тысячи километров пути в 2022 году

"В этом году праздничные дни выпадают на период с 23 по 26 февраля. Это длинные выходные, в которые мы прогнозируем увеличение пассажиропотока на различных направлениях, в том числе между городами юга России. Поэтому традиционно назначаем дополнительные поезда, чтобы удовлетворить повышенный спрос пассажиров на покупку билетов", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что на юге страны дополнительные поезда будут курсировать из Москвы в Адлер и "Имеретинский курорт", из Ростова-на-Дону — в Адлер и до станции "Роза Хутор". По данным пассажирской компании, эти направления выбраны не случайно, они востребованы у российских туристов, в частности у горнолыжников и сноубордистов, которые провозят экипировку и ручную кладь в вагонах бесплатно. В пресс-службе ФПК также подчеркнули, что увеличение количества поездов — не новшество, эта стандартная процедура перед длинными выходными.

При этом, как рассказал РИА Новости вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян, загрузка на февральские выходные в прибрежной зоне вряд ли превысит 60%, а в отелях горных курортов она приблизится к стопроцентной. "Билеты на поезда сейчас есть, причём как в южном направлении, так и в северном, какого-то ажиотажа на праздники нет. Продажи (туров в Сочи — ред.) идут, но сказать, чтобы был какой-то аншлаг в Сочи, нет, от силы 60%, а вот в Красной Поляне — там загрузка близка к 90% на праздники", — пояснил Мкртчян.

В феврале 2023 года россиян ждут длинные четырехдневные выходные в честь праздника — Дня защитника Отечества.