МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Росавиация одобрила установку на самолет SSJ100 дополнительной топливной системы увеличенной емкости, что позволит увеличить дальность полета и, соответственно, географию маршрутов, сообщает ведомство. Росавиация подвела итоги работы российских авиакомпаний в 2022 году

"Росавиацией по заявке ПАО "Корпорация "Иркут" выдано одобрение главного изменения типовой конструкции самолета "Сухой Суперджет" (RRJ-95), заключающегося в установке дополнительной топливной системы увеличенной емкости. Изменение направлено на расширение диапазона эксплуатационных характеристик самолета, а именно увеличение дальности полета, что, в свою очередь, расширяет географию полетов", — говорится в сообщении.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, способен перевозить 98 пассажиров на расстояние до 3 тысяч километров (базовая модель) и до 4,5 тысяч в модификации с увеличенной дальностью. Сейчас авиапром работает над новой версией самолета — SSJ New, с максимальным импортозамещением комплектующих.