Росавиация одобрила установку на SSJ дополнительной топливной системы
Росавиация одобрила установку на SSJ дополнительной топливной системы увеличенной емкости
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МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Росавиация одобрила установку на самолет SSJ100 дополнительной топливной системы увеличенной емкости, что позволит увеличить дальность полета и, соответственно, географию маршрутов, сообщает ведомство.
"Росавиацией по заявке ПАО "Корпорация "Иркут" выдано одобрение главного изменения типовой конструкции самолета "Сухой Суперджет" (RRJ-95), заключающегося в установке дополнительной топливной системы увеличенной емкости. Изменение направлено на расширение диапазона эксплуатационных характеристик самолета, а именно увеличение дальности полета, что, в свою очередь, расширяет географию полетов", — говорится в сообщении.
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, способен перевозить 98 пассажиров на расстояние до 3 тысяч километров (базовая модель) и до 4,5 тысяч в модификации с увеличенной дальностью. Сейчас авиапром работает над новой версией самолета — SSJ New, с максимальным импортозамещением комплектующих.