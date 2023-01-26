МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. РЖД за прошедшие дни января 2023 года фиксируют снижение погрузки на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и ожидают такую динамику по итогам всего месяца, сообщил на брифинге заместитель гендиректора компании Алексей Шило. Хуснуллин поручил утвердить планы восстановления новых регионов на 2023 год

"Мы в январе (за первые 24 дня – ред.) погрузили почти 76 миллионов тонн различных грузов. В среднесуточном выражении это 3 миллиона 163 тысячи тонн грузов. Снижение к аналогичному периоду января прошлого года составляет 5,8%… Ожидаем, что примерно в этих параметрах будем заканчивать месяц. То есть где-то 5,8% снижение будет к аналогичному периоду прошлого года", — рассказал замглавы РЖД.

Он объяснил снижение в первую очередь тем, что в январе предыдущего года еще не было никаких дополнительных внешних факторов, которые в полной мере действуют сейчас и действовали почти весь прошлый год. "В январе прошлого года были перевозки через определенные погранпереходы в южном направлении. Мы везли, например, в Украину различных грузов 46 тысяч тонн в среднем в сутки. Сейчас эти перевозки не осуществляются, и это оказывает свое влияние", — привел пример замглавы РЖД.

Также он напомнил, что январе 2022 года российские грузы в достаточно большом количестве ехали в адрес портов стран Балтии. "Сейчас могу сказать, что мы на 61% везем туда меньше, чем в прошлом году — в абсолютных цифрах это порядка 30 тысяч тонн (в сутки – ред.) Это конкретно порты стран Балтии — Латвии, Литвы и Эстонии. То есть те изменения в логистике, которые у нас произошли в прошлом году, — они в январе этого года продолжают действовать, но не действовали в январе прошлого года, и соответственно, получается такая статистика", — пояснил Шило.

Он отметил, что РЖД в январе видят положительную динамику по ряду грузов во внутрироссийском сообщении. "В частности, растут по-прежнему удобрения. Эта тенденция с прошлого года наметилась и связана, в том числе, и с мерами поддержки со стороны государства", — продолжил замглавы РЖД. Так, перевозки удобрений внутри России за 24 дня января выросли почти на 18%, продовольственных товаров — на 16%, железной руды — почти на 8%, грузов в контейнерах – на 2,6%.

По его словам, в частности, хорошая динамика роста погрузки в январе в адрес портов Северо-Кавказской железной дороги. Например, перевозки удобрений выросли на 32%, зерна — на 78,7%. Погрузка в восточном направлении увеличилась в целом на 3,7%, в том числе на 1,8% внутренние перевозки, на 4,4% — экспортные.

ФЕВРАЛЬ — МАРТ

РЖД прогнозируют снижение погрузки в феврале 2023 года на 4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а с марта рассчитывают выйти на рост, сообщил на брифинге замгендиректора компании Алексей Шило.

"Что касается февраля… уже некоторые тенденции конца месяца прошлого февраля здесь будут прослеживаться. Мы сейчас прогноз погрузки формируем, оценочно скажу, что, наверное, сможем план сформировать примерно на уровне со снижением 4% к прошлому февралю", — сказал Шило.

Ранее он сообщил, что РЖД за прошедшие дни января 2023 года фиксируют снижение погрузки на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и ожидают такую динамику по итогам всего месяца.

"Тем не менее мы видим абсолютно точно, что дальше это будет потихонечку сглаживаться. И мы рассчитываем, что уже, наверное, с марта месяца у нас будет другая динамика по отношению к аналогичному периоду прошлого года", — сообщил замгендиректора РЖД.

Он утвердительно ответил на вопрос, рассчитывают ли РЖД в марте выйти на рост погрузки. "Нам бы очень хотелось. Во всяком случае, мы приложим все силы для того, чтобы следующими периодами постараться удовлетворить максимально все потребности экономики страны. Скрывать не буду, нам бы хотелось, конечно, быть в плюсе", — сказал Шило.