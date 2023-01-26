МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. РЖД, несмотря на большой спрос на перевозки грузов из России в Китай, имеют возможность провозить больше через ряд погранпунктов, сообщил на брифинге замгендиректора компании Алексей Шило. РЖД спрогнозировали снижение погрузки в январе и феврале

Ранее Шило говорил о большом спросе российских компаний на перевозки грузов в Китай в контейнерах.

"У нас по двум пунктам пропуска есть сегодня даже достаточно хорошие резервы по провозке. По Камышовой и по Нижнеленинскому — Тунцзян мы можем передавать больше, и основная проблема заключается в договорных взаимоотношениях наших поставщиков с китайскими потребителями. То есть, если вопросы ценовые будут все урегулированы, то мы по этим пунктам пропуска тоже можем добавить", — сообщил Шило.

РЖД могут дополнительно добавить через эти пункты пропуска в среднем четыре поезда в сутки. Это примерно 20 тысяч тонн в сутки.

"Мы хотели бы, конечно, в первую очередь, чтобы грузоотправители внутри Восточного полигона пользовались этими возможностями по передаче своих грузов", — сказал он.

Замглавы РЖД добавил, что есть резервы и для большего объема перевозок через Забайкальск.

РЖД из-за большого спроса у российских компаний хотят в 2023 году увеличить количество грузовых поездов в Китай, в частности контейнерных, и планируют обсудить это в феврале на большом совещании с коллегами из КНР, также сообщил на брифинге замгендиректора компании Алексей Шило.

"В феврале запланировано проведение объемного совещания, где мы будем обсуждать параметры передачи по погранпереходам. Это совещание, где определяются по номенклатуре грузов, какие объемы наши китайские коллеги готовы будут взять. Первое, мы будем обсуждать с коллегами общее увеличение объема поездов, передаваемых по стыкам, и, второе, мы будем просить увеличить передачу тех грузов, на которые сегодня имеется повышенное предъявление. В частности, чтобы у нас было больше контейнерных поездов", — сообщил Шило.

Он пояснил, что на контейнерные поезда в Китай у российских грузоотправителей очень большой спрос. В качестве примера он привел погранпереход Забайкальск, где можно передавать примерно 240 контейнерных поездов в месяц. Общий объем заявок там превышает 1,6 тысячи.

"Экспортных грузов достаточно много. Видим это не от контейнерных операторов, а от грузоотправителей, тех, которые сегодня бы хотели перевезти грузы в Китай… Он (спрос на контейнерные перевозки – ред.) в разы сегодня превышает те параметры, которые согласованы китайской стороной. Мы сейчас с китайскими партнерами договорились о том, что будем работать над восьмью, передаем шесть. Мы хотим, чтобы у нас в плане передачи на 2023 год по Забайкальску было десять контейнерных поездов", — сообщил Шило.