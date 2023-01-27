МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал правительству РФ поручение утвердить паспорта инвестиционных проектов, предусматривающих обновление парка воздушных судов и постройку водного транспорта, соответствующее поручение опубликованы на сайте Кремля. Путин подписал закон об акцизе на вейпы

"С учетом ранее данных поручений утвердить паспорта инвестиционных проектов, которые софинансируются за счет средств Фонда национального благосостояния, предоставляемых по ставке не выше 1,5 процента годовых, и предусматривают обновление парка гражданских воздушных судов, строительство гражданских судов водного транспорта и их предоставление по договорам финансовой аренды (лизинга), заключаемым на льготных условиях", — сказано в тексте сообщения.

Срок исполнения поручения — 15 февраля 2023 года, ответственным за исполнение является премьер-министр РФ Михаил Мишустин.