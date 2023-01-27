МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 Airlines не останавливала полеты самолетов Airbus A321neo, но традиционно в зимний период часть воздушных судов проходит техобслуживание, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний S7. Пассажиропоток "Аэрофлота" снизился в 2022 году

В четверг издание Frequent Flyers сообщило, что S7 остановила полеты всех самолётов Airbus A321neo.

"S7 Airlines не останавливала полеты самолетов Airbus A321neo. Традиционно в зимний период часть парка воздушных судов проходит плановое техническое обслуживание для подготовки к высокому летнему сезону. Самолеты увеличенной ёмкости востребованы на меньшем количестве рейсов в связи с сезонным снижением спроса", — говорится в сообщении.