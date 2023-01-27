МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Пассажирский самолет МС-21 к концу 2024 года будет сертифицирован и пойдет в серию, заявил в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Глава ОАК рассказал, когда планируются первые поставки самолетов МС-21

"В 2023 году планируем начать испытания других систем в составе самолета, чтобы к концу 2024 года сертифицировать полностью российский борт и начать серийное производство. Часть из этих систем уже проходит стендовые испытания", — сказал Чемезов.

По его словам, программа МС-21 "фактически уже на финишной прямой".

"Мы решили проблему с двигателем, с "черным крылом". От Росавиации получено одобрение главных изменений в типовую конструкцию, связанных с установкой ПД-14 и крыла из отечественных композитов", — сказал глава "Ростеха".

МС-21 – отечественный среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Он создается на базе новейших разработок в области авиастроения.

Чемезов также сообщил, что испытания двигателя ПД-8 для Sukhoi SuperJet для получения сертификата типа планируется завершить в этом году. Росавиация одобрила установку на SSJ дополнительной топливной системы

"Еще один проект — импортозамещение "Суперджета". В этом году мы рассчитываем закончить весь комплекс испытаний двигателя ПД-8 для получения сертификата типа, а затем — завершить испытания этого двигателя в составе самолета. Аналогично — с другими системами и агрегатами самолета", — сказал Чемезов.

По его словам, затем начнутся серийные поставки лайнера в авиакомпании.

"Задача сложнейшая, наши авиапредприятия работают на пределе. В такие сроки никто в мире не воплощал в жизнь такие проекты", — сказал глава "Ростеха".

ПД-8 призван заменить зарубежные двигатели для SuperJet, которые использовались в проекте изначально. Трудности с их поставками начались из-за санкций.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние примерно до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию был запущен в 2011 году. Сейчас ОАК работает над новым вариантом самолета — максимально импортозамещенного SSJ New.

Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8, который будет использоваться на импортозамещенном пассажирском самолете SSJ-New и на самолете-амфибии Бе-200, создается с применением новейших российских материалов и технологий, в том числе 3D-печати. В работе задействована широкая кооперация предприятий ОДК, активно применяется опыт создания двигателя ПД-14.

Полностью интервью Чемезова будет опубликовано на ria.ru в 11.00 мск.