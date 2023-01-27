КРАСНОДАР, 27 янв — ПРАЙМ. Очередь на Керченскую переправу возросла до 173 грузовиков после приостановки паромного сообщения по причине сильного тумана, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Назван срок завершения основных восстановительных работ на Крымском мосту

"С утра 27 января паромная переправа приостановила работу по погодным условиям – из-за сильного тумана в районе пролива. На накопительной парковке в поселке Ильич в очереди находятся 173 транспортных средства. В основном грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы. На месте дежурят волонтеры, работает столовая, есть пункт обогрева", — сказано в сообщении.

Минтранса отметил в своем Telegram-канале, что в пятницу утром по проливу действует штормовое предупреждение в связи с туманом местами 500-1000 метров.

Паромная переправа возобновила работу 9 октября 2022 года после теракта на Крымском мосту. В зимний период ее неоднократно приостанавливали из-за погодных условий. В четверг власти Кубани сообщили, что очередь на паром увеличилась до 100 фур.